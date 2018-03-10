Президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в выборах президента и бороться за свой второкурсное срок. Так вывод после его встречи с украинскими блогерами сделал блогер Виктор Трегубов. О чем он написал на своей странице в Facebook.

При этом, по словам блогера, президент рассчитывает на победу.

"Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление", - пишет Трегубов.

Как сообщала "Страна", после встречи с Порошенко блогер описал план зачистки Донбасса.

Ранее мы писали, что провластный блогер заявил о теплой встрече с Порошенко.