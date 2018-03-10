Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер констатирует, что еще не получил от российской стороны оценки сделанных предложений по миротворческой миссии на Донбасс, но ожидает, что это будет в ближайшее время.

Об этом сообщает УНИАН.

"Мяч на российской стороне. Мы представили наше видение миротворческой миссии, как в плане географии, так и в плане мандата, мы подробно обсудили это с россиянами. В январе во время встречи с Сурковым было сказано, что они это приняли к сведению, и они разработают собственные предложения для нас, чтобы их обсудить и назначить новую встречу. С тех пор мы ничего от них не слышали, но надеюсь, что это произойдет очень скоро", - считает американский дипломат.

Отвечая на вопрос, изменится ли ситуация после выборов в РФ, Волкер выразил убеждение, что "возможность сделать мир действительно находится в руках россиян".

"Мы должны надеяться, должны быть позитивными", - подчеркнул он. При этом посол считает, что "есть две вещи, которые следует принять во внимание".

"Если цель этого - пытаться влиять на Украину, иметь ее более пророссийской, то был достигнут обратный эффект - Украина стала более объединенной, более ориентированной на Запад, более национальной, более антироссийской, чем она когда-то была. Во-вторых, если Путин думал, что это не будет много стоить, потому что если мы говорим о вторжении в Грузию, то это, фактически, ничего не стоило России, то если он думал, что здесь (в случае с Украиной) будет так же в этот раз он ошибся", - отметил Волкер.

Он напомнил, что на незаконную аннексию Крыма, на дестабилизацию ситуации на востоке Украины "трансатлантическое сообщество среагировало очень резко", были введены санкции, ухудшились отношения РФ с США и ЕС, была увеличена оборонительная поддержка Украины.

"Это не бесплатно для России - они ничего из этого не получают, и они платят высокую цену", - подчеркнул посол.

Курт Волкер также заявил, что Москва хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство, но молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, как воспринимают ее как агрессора и оккупанта.

Также Волкер на Брюссельском форуме 10 марта заявил, что Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию". Однако, по словам американского дипломата, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее территорий, россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину, чего никогда раньше не было.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем: молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с восточной Украины", - заявил Волкер.

Как сообщала "Страна", Волкер призвал Польшу и Венгрию с пониманием отнестись к тому, что делает Украина.

Ранее мы писали, что Волкер заявил о необходимости ликвидации "ДНР" и "ЛНР".