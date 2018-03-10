Не так давно был задержан переговорщик по обмену пленными на Донбассе - Владимир Рубан. По версии следствия Рубан пытался ввезти из т.н. "ДНР" в Украину целый арсенал оружия и якобы планировал серию терактов в правительственном квартале с целью убийства ключевых украинских политиков, включая Петра Порошенко.

При этом юрист Алексей Романов обратил внимание на то, что в уведомлении о подозрении говорится о том, что ранее Рубан вывозил оружие из "ДНР" на базу спецназа в Хмельницком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Почему-то почти никто не обратил внимания, КУДА Рубан якобы отвез первую партию оружия. Его ведь хлопнули на второй. А первую он отвез по адресу Хмельницкий, ул.Толстого, 4, в/ч 0553. Проблема в том, что эта часть - очень непростая. Можно сказать - знаковая. Это - армейский 8-й отдельный полк спецназа (8 оп СпН). Главное управление разведки и все такое", - написал Романов.

Юрист отмечает, что бывшая 8-я бригада СпН является "очень серьезной структурой" и что хранить там оружие просто так было нельзя, а можно было сделать только с ведома командования этой части.

"И теперь СБУ говорит, что на базе 8 оп СпН собиралось оружие для государственного переворота. Привез, мол, водила за "вказивкою" Рубана кучу тяжелого вооружения, и оставил на хранение. Оставил кому-то? Или в сарайчике прикопал? В полку спецназа? Можете себе представить такую картину?

Понятно, что оставить мог только с ведома командования. Понимаете, что это значит? В полку спецназа хранилось оружие для государственного переворота. Со слов СБУ, конечно", - написал он.

Ранее "Страна" сообщала, кто и зачем подставил переговорщика Владимира Рубана по мнению его адвоката, а также о том, что Рубан планировал теракты в Киеве по указанию Захарченко.