В Украине в ближайшие сутки 11 марта погоду будет определять относительно теплая воздушная масса; в восточной части страны – атмосферный фронт, на остальной территории – поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр

В восточных регионах Украины, а также Черниговской и Сумской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории – без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, туман. На дорогах, кроме южных и большинства западных областей, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на севере Левобережья от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 11 марта без существенных осадков, ночью и утром туман; температура ночью 0-2° морозу, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 марта самая высокая температура днем была 16,9° в 1914 году, самая низкая ночью -20,3° в 1898 году.

В Украине 12 марта в западных областях прогнозируется дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура на Левобережье ночью 2-7° мороза, днем около 0°; в западных областях ночью 1- 6° тепла, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, в Одесской области до 10°.

В Киеве 12 марта без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

Ранее "Страна" сообщала, что в марте в Украину еще вернутся морозы, а также о том, что весна в марте наступит не везде в Украине.