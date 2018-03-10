Дипломат Василий Филипчук назвал "фейком" новость о предоставлении Украине статуса страны аспиранта НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот на кого рассчитана фейковая новость о "предоставлении Украине статуса страны-аспиранта НАТО"? Еще в 2005 году Украина и НАТО начали "Углубленный диалог относительно стремлений Украины к обретению членства в НАТО". Он именно так официально назывался - о стремлении (aspirations) Украины", - написал он.

Также Филипчук отметил, что через три года в заключительном заявлении НАТО в Бухаресте вообще было черным по белому написано "Однажды Украина будет в НАТО". Это значительно серьезнее заявление, чем какое-то новое упоминание на сайте НАТО в отношении стран, стремящихся вступить в Альянс. Наше стремление официально было зафиксировано еще в апреле 2005 и подтверждено в апреле 2008.

"В чем новость? Для вступления в НАТО нужна поддержка всех стран Альянса, а без урегулирования конфликта с РФ это - невозможно. То есть сначала урегулирования и только потом - решение о вступлении. Наоборот - только если НАТО решит начать войну с Россией", - добавил он.

Фото: Facebook.com

В свою очередь, политолог и бывший спикер МИДа Олег Волошин согласился с выводами Василия Филипчука и добавил, что "профессиональные евроинтеграторы слишком грамотно научились манипулировать".

"От себя только замечу: профессиональные евроинтеграторы слишком грамотно научились манипулировать тем, что в ЕС привыкли говорить про любую интеграцию, что "это процесс, а не конечная точка маршрута". И в этом процессе можно десятилетиями получать гранты, награды, дешевый пиар. Главное, чтоб процесс не останавливался и цель не достигалась. Кому сегодня, например, в Польше нужны евроинтеграторы?", - написал Волошин.

Фото: Facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО увидели ловушку в плане Путина по миротворцам на Донбассе, а также о том, что в Черное море вошел американский корабль с пятью сотнями морских пехотинцев на борту.