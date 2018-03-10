На Донбассе со вступления в силу режима прекращения огня 5 марта погибли трое украинских военнослужащих, еще один был ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"С полуночи 5 марта, когда вступили в силу договоренности Трехсторонней контактной группы о режиме прекращения огня, это уже третья потеря для Украины", - сказал Гуцуляк на брифинге в субботу в Киеве.

Кроме того, по его словам, еще один военный получил ранения в результате обстрела со стороны боевиков, его состояние - средней тяжести.

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погиб один украинский военный 1994 года рождения.

Как рассказал Гуцуляк, в пятницу в зоне АТО боевики совершили три прицельных обстрела украинских позиций.

Так, на луганском направлении около 19:30 боевики нарушили режим тишины один раз – у Станицы Луганской, применив стрелковое оружие.

На донецком направлении боевики совершили два прицельных обстрела также из стрелкового оружия.

"Ночью, около 02:30 боевики российско-оккупационных войск вели обстрел наших защитников в районе Водяного, а после 11:40 - по защитникам Авдеевки", - отметил Гуцуляк.

По его словам, украинские военные во всех случаях не открывали огонь в ответ.

Как сообщала "Страна", на Донбассе вступило в силу очередное перемирие.

Ранее мы писали, что в России заявили о наступлении перемирия на Донбассе с 5 марта.