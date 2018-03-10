Украинские власти празднуют "перемогу", заявляя, что нам присвоили статус страны-аспиранта НАТО.

Первые лица государства отметили это событие радостными постами в соцсети и пообещали "работать дальше". Блогеры, поддерживающие власть, были еще более красноречивы. Но мало кто объяснил, что же это вообще означает.

"Страна" разобралась в статусе Украины для Альянса.

Что говорят власти

Глава Верховной Рады Андрей Парубий и его зам Ирина Геращенко сразу отписались о "перемоге".

"Хорошая новость! Поздравляю всех!

Украине предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО!

Искренне рад и горд тем, что инициированное мной решение Верховной Рады от 8 июня 2017 относительно членства Украины в НАТО как стратегической цели Украины, стало для этого ключевым импульсом. Мы шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО!"

"И пока некоторые кричит о "зрадазрадная" и "всепропало", президент, его команда и натовские ястребки работают. Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью: НАТО признало Украину страной - аспирантом", - вторит ему вице-спикер.

Самым осторожным оказался Петр Порошенко. В своем заявлении он ни разу не упомянул термина "аспирант". Возможно, он просто лучше разбирается в этом вопросе, чем коллеги из парламента. Ибо с термином действительно есть проблемы (но об этом ниже).

Что на самом деле заявили в НАТО

Осторожность Петра Алексеевича понятна. Ведь в заявлении Альянса от 9 марта нет ни слова о том, что Украина стала "страной-аспирантом".

Приводим полностью текст сообщения на сайте НАТО:

"Расширение



Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность евроатлантического региона. С 1949 года количество членов НАТО увеличилось с 12 до 29 стран за семь раундов расширения. В данный момент четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях (aspirations) вступить в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская Республика Македония и Украина".

Слово "стремление" на английском звучит как aspiration. Отсюда, видимо, и родился знакомый нашему уху термин "аспирант": страна, которая стремится вступить в северо-атлантический альянс.

Как видим, в тексте заявления только фиксируется факт стремления Украины и еще трех государств - но не говорится прямо о присвоении какого-либо официального статуса.

В сухом остатке - НАТО просто повторило тезис, что Украина в лице своего руководства хочет вступить в Альянс. А это, конечно, не является новостью.

Требования к "аспирантам"

Под сообщением НАТО опубликована справочная информация о странах-аспирантах (на русский язык их будет корректнее переводить как "претенденты" или "желающие вступить").

Приводим справку о таких претендентах полностью:

"Страны, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к Североатлантическому альянсу, сначала приглашаются к углубленному диалогу с НАТО в рамках стремлений к членству и связанных с ним реформ.

Затем странам-кандидатам может быть предложено участвовать в ПДЧ для подготовки к потенциальному членству и продемонстрировать свою способность выполнять обязательства для возможного будущего членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членство, но является ключевым механизмом подготовки.

Страны, стремящиеся вступить в НАТО, должны продемонстрировать, что они в состоянии продвигать принципы Вашингтонского договора 1949 года и способствовать обеспечению безопасности в евроатлантическом регионе.

Ожидается, что они будут соответствовать определенным политическим, экономическим и военным критериям, которые изложены в положении по расширению НАТО от 1995 года".

Что означает заявление НАТО

Итак, из сообщения Альянса можно предположить, что Украину действительно начали рассматривать некоем новом статусе. Иначе зачем было публиковать это сообщение, да еще и с многообещающим заголовком "Расширение"?

Однако, если разобрать вышеперечисленные признаки "аспиранта", то становится ясно, что по существу не изменилось ничего.

Во-первых "приглашение к углубленному диалогу" для Украины состоялось еще в 2005 году, в Вильнюсе, при президентстве Виктора Ющенко. Об этом говорится на сайте НАТО в разделе "Отношения с Украиной".

Во-вторых, как говорилось выше, после "углубленного диалога" может быть предоставлен ПДЧ - план действий по членству. Именно утверждение Плана действий по членству и является реальным признаком того, что страну в альянс действительно могут взять.

На предоставление ПДЧ Украина претендовала еще в 2008 году, на саммите в Бухаресте.

Однако тогда этот статус нам "зарубила" Германия и Франция. И более к вопросу о ПДЧ для Украины НАТО не возвращалось.

Экс-директор департамента евроинтеграции Кабмина, дипломат и политолог Василий Филипчук вообще назвал новость об "аспирантуре" в НАТО "фейковой":

"Вот на кого рассчитана фейковая новость о "предоставлении Украине статуса страны аспиранта НАТО"? Еще в 2005 году Украина и НАТО начали "Углубленный диалог относительно стремлений Украины к обретению членства в НАТО". Он именно так официально назывался - о стремлениях (aspirations) Украины.

А через три года в заключительном заявлении НАТО в Бухаресте вообще было черным по белому написано "Однажды Украина будет в НАТО". Это значительно серьезнее заявление чем какая-то новая упоминание на сайте НАТО в отношении стран, стремящихся вступить в Альянс. Наше стремление официально было зафиксировано еще в апреле 2005 и подтверждено в апреле 2008.

В чем новость? И почему комментаторы не говорят важнее: ни интенсифицированный диалог, ни новости на натовских сайтах, ни даже заявление на высшем уровне в Бухаресте абсолютно ничего не значат с точки зрения вступления в НАТО.

Для вступления в НАТО нужна поддержка всех стран Альянса, а без урегулирования конфликта с РФ это - невозможно. То есть сначала урегулирования и только потом - решение о вступлении. Наоборот - только если НАТО решит начать войну с Россией.



Это прописные истины, которые знают все, кто занимается внешней политикой. Только решение о предоставлении Украине ПДЧ может считаться достижением внутри Альянса консенсуса относительно возможности вступления Украины. А количество стран, которые сегодня поддерживают предоставление Украине Плана действий и далее вступления в НАТО с каждым месяцем уменьшается - сейчас, возможно, насчитывает 5 или 6 членов НАТО. В лучшем случае", - пишет Филипчук.

"Страна-аспирант" (НАТО) - страна, которая заявила о стремлении интегрироваться в НАТО, и не более. Никакого членства этот статус НЕ гарантирует. Провластные с пеной у рта твердят, что это великий шаг, но веры им нет. В руках нынешней власти: победа - это или фейк, или проигрыш", - вторит Филипчуку политолог Антон Кучухидзе.

Цель - намек России?

Впрочем, вряд ли появление пусть и пустой информации об "аспирантуре" Украины на сайте НАТО так уж случайно. Особенно, если взглянуть на мировую ситуацию, в которой сделано заявление.

После того, как Путин расскаал о новых образцах ядерных ракет, Россия и Запад начали обмениваться угрожающими заявлениями.

Кроме того, Запад хочет "продавить" свой вариант введения миротворцев на Донбасс, на что Москва не хочет давать согласия, требуя максимально учесть ее интересы.

В этом свете легкий намек на натовские перспективы Украины выглядит как завуалированное послание России. Для которой вступление Киева в Альянс является одним из самых болезненных вопросов.

МНЕНИЯ

Константин Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

Это дутая сенсация и по сути ничего на значит. Статус «аспиранта» (от английского слова «aspiration» — устремление) Украине дали еще в апреле 2005 года, а в 2008 году его снова подтвердили. Потом упоминание об этом почему-то исчезло с официального сайта НАТО.

Видимо, Климпуш-Цинцадзе во время поездки в штаб-квартиру НАТО попросила вернуть заявление об "аспирации". Так что это технический момент.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году еще раз задекларировали намерение о вступлении Украины в Североатлантический Альянс, но ПДЧ не дали.

Прошло десять лет, но получить ПДЧ нам мешает несколько обстоятельств. В первую очередь, наша экономика слаба и не может считаться такой, которая соответствует критериям НАТО.

К армии тоже есть ряд требований — от оборудования до владения английским языком на уровне командного состава.

Ну, и главное — у нас не решены конфликты как с соседями, так и внутри страны.

Кроме того, для вступления в НАТО нужно согласие всех 26 стран-членов Альянса, что сложно при наших напряженных отношениях с Венгрией и Польшей.

Плюс есть фактор влияния России в Европе, которая может заблокировать принятие решения о вступлении Украины в НАТО через Италию, Чехию, Венгрию, где у власти находятся лояльные к Москве силы.

Тут важен момент антиамериканизма в Европе. У стран ЕС все больше противоречий с США, а вступление Украины в НАТО воспринимается как американская идея, при помощи которой Вашингтон хочет усилить влияние в Старом свете.

В такой ситуации Украине сложно добиться консенсуса от стран-членов по членству в НАТО.

Кстати, Европа пытается создать единую армию под названием PESCO — Постоянное структурное сотрудничество (Permanent Structured Cooperation), некую альтернативу "американскому" НАТО.

Поскольку нас в Альянс не пускают, украинские политики могут начать стучаться в двери PESCO. Но это тупиковый путь. Ведь если нас не принимают в Евросоюз, то не возьмут и в ее оборонную структуру.

В любом случае, на континенте сейчас происходят тектонические сдвиге в плане безопасности. Что из себя будет представлять лет через 5-10 НАТО, появится ли у ЕС собственная армия — это пока неведомо. Украине в данной ситуации лучше надеятся на свои силы, а не включать себя в чужие военные игры.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Статус "аспиранта" — это поддержка курса Украины на вступление в НАТО. Такой себе протокольно-символический момент.

8 июня прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет — вступление в НАТО.

Для власти это будет предвыборной "фишкой", а Брюссель подтверждением статуса "аспиранта" поддерживает Киев.

Это никак не устрашающий сигнал для России, ведь в Москве понимают, что на самом деле статус "аспиранта" для Украины ничего не меняет. Что с нерешенным конфликтом страну не возьмут в НАТО.

Так что в Кремле могут быть спокойны. Статус "аспиранта" — это ритуальный, а не реальный шаг Запада.

Ирина Верещук директор Центра Балто-Черноморских исследований

Это не значит ничего, кроме очередного пиара нашей власти, которая почему-то решила, что вопрос вступления в НАТО поможет ей прирасти новыми сторонниками или вернуть старых.

Еще в 2005 году Украина и НАТО начали «интенсифицированный диалог относительно стремлений Украины к обретению членства в НАТО», а также в 2008 году это было подтверждено на Бухарестском саммите. Собственно, так тогда это и называлось по-английски "aspiration".

Это абсолютно ничего не значит, если власть ставит себе целью, чтобы Украина все-таки вступила в НАТО. Потому что для этого требуется согласие всех стран-членов, а как мы все можем догадаться, сегодня едва ли 5-6 государств из 26 проголосовали бы за такое вступление.

Решение о предоставлении Украине ПДЧ может означать, что государства-члены достигли консенсуса по вступлению Украины, но до завершения войны вряд ли мы такое решение получим.

Так что это очередная порция лапши, которую власть пытается развесить на уши своим гражданам, выдав констатацию факта на сайте НАТО за чрезвычайный прогресс, а затем за огромную проделанную работу.