Украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "вес" гражданства в 199 странах и территориях мира.  Об этом сообщает Радио Свобода.

Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт, говорится в исследовании.

В рейтинге Nomad Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это – безвизовые поездки (50% от общей оценки), система налогообложения (30%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя – по 10%). Согласно рейтингу, без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Украину выделяют среди пяти государств, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. Россия оказалась на 87-м месте, Беларусь – на 127-м, Молдова – на 90-е, Грузия – 96-е. Паспорт США – на 35-м месте. Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Как сообщала "Страна", Украину покидает около 100 тысяч человек ежемесячно.

Ранее мы писали, что Арабские Эмираты резко изменили правила безвиза для украинцев.

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