Вашингтон полностью привержен процессу урегулирования в Приднестровье в формате переговоров "5+2" и отмечает, что этот формат может демонстрировать прогресс при наличии политической воли сторон.

С таким заявлением выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гэрри Кемиан, передает "Укринформ".

"Переговоры в формате "5+2", состоявшиеся в Вене 27 и 28 ноября, показали, что стороны могут добиваться прогресса, когда для этого есть политическая воля", - подчеркнул представитель США.

В этой связи он положительно отметил открытие моста через реку Днестр в ноябре прошлого года, которое "позволило провести ряд мероприятий" по апостилированию дипломов, функционированию телекоммуникаций, школ с преподаванием на латинице и сельхозугодий в Дубоссарском районе. "Это важные шаги вперед", - отметил американский дипломат.

Он также призвал стороны процесса урегулирования "в полной мере выполнять обязательства по Венскими договоренностями и скорее прийти к соглашению о свободе передвижения, регистрации автомобилей и уголовных дел, чтобы сохранить положительную динамику".

Напомним, переговоры в формате "5+2" предусматривают привлечение к процессу урегулирования представителей Кишинева и Тирасполя в качестве сторон, России, Украины, ОБСЕ в качестве посредников, а также наблюдателей от ЕС и США.

Ранее сообщалось, что Приднестровье просится в ООН и называет Молдову агрессором.

Еще мы информировали, что Молдова хочет взыскать миллиарды долларов с России за оккупацию Приднестровья.