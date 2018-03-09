Первый матч полуфинальной серии между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоялся в Белой Церкви. Ранее в первом матче 1/2 финала "Донбасс" уверенно переиграл МХК "Динамо" - 6:2.

Первый период запомнился зрителям отчаянной борьбой, со множеством обоюдоострых выпадов – однако отличная игра вратарей, и, в некоторой степени, невезение полевых игроков, привели к 0:0 на табло после первого периода.

На 24-й минуте "Кременчук" вышел вперед.

В третьем периоде "барсы" стали играть более собранно в обороне, и за 6 минут до конца игры смогли восстановить паритет.

Едва только начался овертайм, имеющие численное преимущество "горожане" захватили инициативу. После окончания большинства кременчужане контролировали шайбу совершили одну из результативную атаку.

Следующий матч между "Белым Барсом" и "Кременчуком" состоится уже 11 марта в 17:00 в Белой Церкви, сообщает пресс-служба УХЛ.

"Белая Церковь" - "Кременчук" 1:2 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 0:1)

Шайбы: 0:1 Рубан (Сеник), 24:56. 1:1 Даниленко (Куцевич), 54:01. 1:2 Алексанян-Петрович (Козачук), 65:20.

Напомним, ХК "Донбасс" вчера с победы стартовал в плей-офф УХЛ.