Мировой бренд одежды Diesel снял рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода "Кузница на Рыбачьем" (ранее "Ленинская кузница"). Это предприятие принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщает "Громадське", в создании видео приняла участие команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. В ролике также снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.

Следуем отметить, что не так давно этот бренд уже снимал рекламный ролик в Киеве.

В нем в одном из эпизодов появляется недостроенный мост на столичную Троещину.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский певец Monatik снялся в рекламе российского оператора "Мегафон".

Еще мы информировали, что в ближайшее время в Киеве может исчезнуть реклама на остановках и в подземных переходах.