Волонтеры и добровольцы Тернопольщины вернули президенту Петру Порошенко награды.

К такому поступку их побудил, как они заявляют, жестокий разгон правоохранителями палаточного городка на Майдане.

"В знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под ВР, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко", - говорится в Twitter-сообщении одного из добровольцев.

В знак протесту на звіряче побиття, та розгін наметового містечка під ВР, бійці, волонтери та добровольці Тернопільщини повертають свої нагороди за підписом порошенка pic.twitter.com/UuGDdqukCM — Evhen (@evhen_n) 7 марта 2018 г.

Ранее стало известно, что в Виннице бойцы АТО в знак протеста вернули Порошенко свои награды, а также о том, что двое военных устроили хулиганскую стрельбу под Славянском.