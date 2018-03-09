В Калифорнии мужчина с винтовкой взял в заложники трех ветеранов войны
Вооруженный мужчина взял в заложники трех человек в учреждении в городе Йонтвил (штат Калифорния), где живут около тысячи престарелых ветеранов и инвалидов из числа участников войн.
Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на представителя местной службы пожарной охраны.
В местном управлении шерифа опубликовано оповещение, из которого следует, что к комплексу не следует приближаться, но по каким причинам, не разъясняется.
Как сообщают местные телеканалы, в настоящее время центр окружен стражами порядка, входы и выходы перекрыты.
Ранее властям сообщили, что недалеко от учреждения был замечен человек в бронежилете с винтовкой, якобы были слышны выстрелы.
В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах.
Одной из причин этого стало то, что 14 февраля в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, были убиты 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из этого учебного заведения.
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