В бизнес-центре, который расположен в центре Ровно, застрелился мужчина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Причины инцидента устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что погибшим оказался 33-летний мужчина. Он выстрелил в себя из самодельного устройства.

Предварительно стало известно, что погибший - житель Ровно, но по другой версии - он был жителем одного из районов области.

Напомним, в Киеве возле метро "Берестейская" застрелили мужчину.

Еще мы рассказывали, 7 марта депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться в собственном доме.

Медики пытаются спасти жизнь мужчины. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии.