В городе Опатувек в центральной Польше полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет.

Был задержан и собственник бизнеса, сообщает "Польськое радио".

Так, сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, папиросную бумагу и фильтры. Трое граждан Украины задержаны на месте. Их начальника полиция задержала в городе Конин. У него дома было обнаружено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака.

Как оказалось, мужчина ранее уже был судим за подобное преступление, но не прибыл отбывать наказание. Убытки госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2 млн злотых или 761 тысячи евро.

По решению суда, задержанных арестовали на три месяца.

Напомним, недавно в Польше в жутком ДТП погибли двое украинских заробитчан.

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