Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в отношении 13 россиян по вмешательству в выборы США.

Так, Путин в интервью телеканалу NBC допустил, что "они могут, будучи русскими, работать на американские компании".

"Тринадцать россиян, обвиненных спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы американского президента, могли работать на "американские компании" или "какого-то из кандидатов" в президенты США", - такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Путин в интервью подчеркнул, что его позиция не изменилась. "Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге", - сказал президент.

“Why would you allow an attack like this on the United States?” -@megynkelly asks about US election meddling



“Nothing has changed since you and I talked last time in St. Petersburg. Some names have popped up. So what?” -Vladimir Putin pic.twitter.com/ZNufeXxZCW