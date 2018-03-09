Официальный канал Белого дома на YouTube загрузил видео с целой подборкой насилия в видеоиграх.

В опубликованном видео склеены сразу несколько игр, в которых присутствует насилие. Среди них можно увидеть серию Call of Duty, Resident Evil и Wolfenstein.

Выложенный материал, по всей видимости, стал ответом на стрельбу в школе во Флориде, произошедшую в середине февраля. В результате инцидента погибли 17 человек, и не менее 14 получили ранения.

8 марта президент Трамп встретился в Белом доме с представителями индустрии видеоигр, чтобы обсудить с ними свои мысли о взаимосвязи между играми и насилием.

Президент США неоднократно упоминал насилие в видеоиграх в своих выступлениях о нападениях в школах и вооруженное насилие после массового убийства в школе.

Ранее сообщалось, что во Флориде некоторым учителям разрешили носить оружие в школе.