В городе Лебедин Сумской области неизвестные подбросили в подъезд многоквартирного жилого дома двухмесячного младенца. Как сообщила полиция Сумской области, ребенка подбросили в ночь на 9 марта под дверь одной из квартир.

Мальчик лежал на полу возле дверей, завернутый в одеяло. Жительница квартиры забрала ребенка домой и сообщила о нем в полицию и "скорую". Медики осмотрели малыша и пришли к выводу, что ему около двух месяцев.

В настоящее время ребенок находится в больнице. По данным медиков, младенец в крайне запущенном состоянии и достаточно истощен. Сотрудники полиции составили соответствующий акт о нахождении ребенка. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

К розыску родственников мальчика привлечены спецподразделения и личный состав Лебединского и всех соседних районных отделов и отделений полиции. Правоохранители обходят квартиры и дома граждан, особое внимание уделяется недавним роженицам.

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