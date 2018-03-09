Существенных осадков 10 марта в Украине не ожидается, днем от 2 до 11 градусов тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр на своей странице в Facebook.

"10 марта в Украине ночью по всей территории, днем на Левобережье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории днем без существенных осадков. Ночью и утром в западной части местами туман", - говорится в сообщении.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура в Черниговской, Сумской и Харьковской областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях до 11° тепла.

В Киеве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

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В ближайшие сутки во Львове ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

10 марта в Одессе ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.

В Днипре в субботу небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

В ближайшие сутки в Харькове небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-5 мороза, днем 0-2° тепла.

В Карпатах 10 марта небольшие осадки. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Ранее "Страна" сообщала, что народный синоптик предрекает, что в марте в Украину еще вернутся морозы, а также о том, что будет с урожаем и стоимостью продуктов в 2018 году.