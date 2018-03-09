В Запорожский ожоговый центр поступили трое из шести шахтеров, пострадавших в результате пожара, возникшего 8 марта на шахте Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как рассказала заведующая ожогового центра 5-й городской больницы Елена Пономаренко, в пятницу в Запорожье из Днепрорудненской районной больницы продолжают поступать шахтеры, пострадавшие во время пожара на шахте ЗЖРК.

По ее словам, в пятницу в ожоговое отделение 5-й городской больницы поступили еще два шахтера из Днепрорудного, которые получили ожоги, таким образом, в этом лечебном учреждении находятся уже три из шести пострадавших горняков.

"Очень тяжелое состояние у 21-летнего парня, который поступил к нам еще вчера - у него обожжено 35 процентов тела, особенно руки и лицо. Но самые тяжелые ожоги дыхательных органов. Он больше всех, в отличие от других пострадавших, длительнее всех находился в этой шахте лифта, порядка 30 минут. То есть экспозиция действия термического фактора на дыхательные пути была дольше всех. То есть, тяжесть состояния обусловлена ожогами дыхательных путей",- рассказала Пономаренко.

Медики воздерживаются от прогнозов, отмечая, что делают все возможное, чтобы спасти молодого человека. Также отметили, что медикаменты ему покупают родственники.

Состояние еще двух шахтеров, госпитализированных в ожоговое отделение 5-й горбольницы Запорожья, не вызывает опасения врачей.

На данный момент, руководство ЗЖРК ограничилось короткой информацией о пожаре на шахте, размещенной в пятницу на сайте предприятия.

В ней отмечается, что на шахте произошло задымление, в результате чего пострадали шесть работников предприятия, которые находились близко к очагу возгорания, и получили ожоги I и II степени тяжести.

Также сообщается, что происшествие не привело к сбоям в работе предприятия, а на комбинате создана комиссия для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

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