В пятницу, 9 марта, донецкий "Шахтер" в Полтаве уверенно обыграл "Ворсклу" со счетом 3:0 и увеличил отрыв от "Динамо" в турнирной таблице.

Матч в Полтаве можно было назвать центральным в 23-м туре чемпионата Украины, но серьезного противостояния не получилось - Факундо Феррейра уже к 36-й минуте оформил дубль и "убил" всю интригу. Аргентинец также закрепился на вершине списка лучших бомбардиров первенства.

Втором тайм горняки доиграли на классе - на 67-й минуте Марлос реализовал пенальти и утроил преимущество гостей.

Отметим, что донецкий клуб после обидного поражения от "Зари" в конце прошлого года забил 16 голов за последние четыре тура, не пропустив ни одного - "горняки" обыграли "Черноморец" (5:0), "Зирку" (5:0) и "Карпаты" (3:0).

Ранее "Страна" публиковала турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу 2017/2018 после финиша первого этапа.

Также мы сообщали, что лучший полузащитник "Шахтера" отказался продлевать контракт с клубом.