Ночью 9 марта в жилом 9-этажном доме Харькова произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"09 марта в 01:11 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на пр.Тракторостроителей, 87 в Харькове", - передают в пресс-службе.

Оказалось, что горела квартира на третьем этаже. На момент прибытия пожарных ее уже полностью охватил огонь на площади 20 кв.м.

"Горели мебель и домашние вещи. Густой дым попадал в лестничной клетки и распространялся вверх. Возникла угроза жителям верхних этажей", - отметили в ГСЧС.

Пришлось эвакуировать 12 жителей многоэтажки, никто из них не пострадал. Однако во время тушения пожара спасатели обнаружили тело владельца квартиры 1940 года.

В 01:52 огонь локализовали, а в 02:21 - ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в одном из бизнес-центров Киева вчера произошел пожар.

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