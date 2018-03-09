В Славянске в помещении одного из терминалов почты обнаружили взрывчатку.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию Славянска, патрульная полиция обеспечила охрану места происшествия.

"Сегодня, 9 марта, на линию 102 поступило сообщение об обнаружении взрывчатки в помещении одного из терминалов почты", - заявили в полиции.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили две сумки.

"В одной из сумок были найдены предметы, похожие на гранату Ф1. Сразу патрульные вызвали следователей, а к их приезду обеспечили охрану места происшествия", - констатировали в полиции.

Напомним, ранее в центре Одессы задержали мужчину с патронами и взрывчаткой.

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