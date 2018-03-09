По итогам недельных поединков плей-офф в еврокубках Украина улучшила очковый задел в таблице коэффициентов УЕФА.

Благодаря ничьей "Динамо" с "Лацио" в Лиге Европы копилка национальной ассоциации пополнилась еще на 0,2 балла.

Сезонный показатель Украины теперь составляет 8,000 балла. Всего у "желто-синих" 41,133 балла в рейтинге и восьмая строчка таблицы. Ближайший соперник - Бельгия, которая уже осталась без команд в еврокубках имеет в активе 38,5 балла. Далее следует Турция - 35,8.

Отметим, что впереди Украины Португалия - 46,748, от которой продолжает борьбу в еврокубках только "Спортинг".

Фото: ru.uefa.com

Заметим, что после реформы еврокубков 7, 8, и 9-я ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих еврокубках. А именно - участие пять клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном) и трех - в Лиге Европы (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном и один - во втором ).

Добавим также, по итогам цикла ниже восьмого места в таблице коэффициентов УЕФА, которая формирует представительство на сезон-2019/2020, Украина не опустится.

Ранее сообщалось, что УЕФА признал полузащитника Динамо лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Еще мы рассказывали, что УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге Чемпионов.