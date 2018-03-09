Во Львове из-за сообщения о заминировании эвакуировали 360 человек с железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщение о минировании поступило от анонима в полицию в 17:04.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Были эвакуированы 360 человек.

Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Сейчас полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что во Львове перед 8 марта "заминировали" сразу три бизнес-центра.

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