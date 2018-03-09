По итогам очередных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов болельщики назвали нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду - лучшим игроком недели.

В ходе голосования на официальном сайте он опередил полузащитника "Манчестер Сити" Лерая Сане, защитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера и нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, передает FootballUA.

Роналду набрал 55% голосов.

На втором месте оказался Джеймс Милнер (25%), а замкнул тройку лучших футболистов недели в Лиге Чемпионов Гонсало Игуаин (15%). Лероя Сане поддержали 5% респондентов.

Отметим, что Криштиано стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов уже в четвертый раз в сезоне.

Как сообщала "Страна", УЕФА признал полузащитника "Динамо" лучшим игроком недели в Лиге Европы. В римском матче с "Лацио" Виктор Цыганков забил феноменальный гол пяткой и сделал голевую передачу на Мораеса.

Также мы писали о том, что великий Месси вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера".