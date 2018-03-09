Сегодня, 9 март, в Киеве произошло огненное ЧП. Вспыхнули гаражи на ул. Стеценко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Киеве.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"В 08:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Стеценко. На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В 09:08 пожар локализован, а в 09:32 ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.

От огня удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара. Но четыре машины все-же сгорели.

"На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона.Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.

Ранее "Страна" сообщала, что в одном из бизнес-центров Киева произошел пожар.

Также мы рассказывали, что в Украине с начала года почти 500 человек погибли на пожарах.