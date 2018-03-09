Заявления СБУ о планах организации сепаратистами терактов и переворота в Киеве с участием главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана - в "ДНР" назвали "сценарием дешевого американского боевика".

Об этом заявил лидер сепаратистов Александр Захарченко, передает РИА Новости.

Глава СБУ Василий Грицак ранее обвинил Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Рубан накануне был задержан сотрудниками СБУ при попытке выехать из "ДНР" на подконтрольную украинским властям территорию.

Ему предъявили подозрение в подготовке массовых терактов в Киеве и незаконном хранении оружия.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", - заявил Захарченко.

Глава СБУ ранее заявлял, что Рубан со своими предполагаемыми подельниками планировал устроить стрельбу в центре Киева из минометов, чтобы вызвать многочисленные жертвы, в том числе среди руководителей государства.

"Страна" разбиралась, что на самом деле произошло с Рубаном и хотел ли он убить президента.

Отметим, что Владимира Рубана взяли под стражу на два месяца без права выхода под залог.