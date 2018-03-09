В ходе визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике Федерики Могерини в Украину запланирована ее встреча с Петром Порошенко. Она назначена на 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Планируется, что стороны обсудят ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

Кроме того, планируется скоординировать позиции по непризнанию выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма, обсудить дальнейшую санкционную политику против России и поддержку реформ в Украине.

Фредерика Могерини также занимает пост вице-президента Еврокомиссии.

Как сообщала "Страна", Могерини приедет в Украину обсудить реформы и Крым. Ее визит планировалось провести параллельно с обсуждением министрами иностранных дел стран-членов ЕС отношений между Украиной и Евросоюзом в Брюсселе.

Напомним, что Европа и США готовятся к торговой войне, которая коснется и Украины.