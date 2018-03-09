Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении из тюремного заключения одного из лидеров движения за независимость Каталонии - Жорди Санчеса. Его кандидатуру ранее выдвинули на пост главы нового каталонского правительства.

Об этом сообщает AFP.

Решение суда означает, что теперь каталонский парламент вряд ли соберется в понедельник, 12 марта, для утверждения нового регионального лидера, как это планировалось.

Санчес являлся единственным кандидатом на эту должность.

Президент парламента Каталонии Роже Торрент, который официально предложил кандидатуру Санчеса, еще не отреагировал на решение суда.

В письменном постановлении судья Верховного суда Пабло Ларлана заявил, что существует риск того, что Санчес - бывший глава "Каталонской национальной ассамблеи", вновь совершит правонарушение, если его освободят.

Санчес находится под стражей с октября 2017 года по обвинению в сепаратизме.

Как сообщала "Страна", Карлес Пучдемон отказался возглавить Каталонию, предложив кандидатуру Санчеса.

Отметим, что Пучдемон может создать "параллельное правительство" Каталонии в Брюсселе.