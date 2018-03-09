Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 Лиги Европы, вырвало ничью у "Лацио". Поединок закончился со счетом 2 - 2, и теперь все решится в ответной встрече, 15 марта в Киеве.

Настоящим героем этого матча стал полузащитник "бело - синих" Виктор Цыганков. Он забил феноменальный гол пяткой и сделал голевую передачу на Мораеса, который и сравнял в итоге счет.

Фото: twitter.com/uefacom

По итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА 20-летний футболист набрал 60% голосов и был признан игроком недели в Лиге Европы.

Примечательно, что наш игрок почти вдвое обошел занявшего второе место Генриха Мхитаряна из "Арсенала" (33% голосов).

На третьем месте Валон Бериша из "Ред Булл Зальцбург" (4%), на четвертом - Марсело из "Лиона" (3%).

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо сыграло вничью с Лацио, Атлетико разгромил Локо, и привела все результаты первых матчей в 1/8 Лиги Европы.