В распоряжении "Страны" оказалось сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения задержанному руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

В Шевченковском суде Киева постановили поместить его на два месяца в СИЗО. Апелляция на это решение может быть подана в Апелляционный суд Киева.

Владимир Рубан - переговорщик из АТО, который с 2014 года занимается обменом пленных. Он сообщил, что был задержан из-за "подставы".

Глава СБУ Василий Грицак во время брифинга заявил, что руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировал теракты в центре Киева, предварительно сговорившись с главой т.н. "ДНР" Александром Захарченко.

Фото: Страна

Адвокат Рубана рассказал "Стране", кто и зачем подставил переговорщика.

Напомним, что адвокаты Рубана обжалуют решение о его аресте.