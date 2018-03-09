В Карпатах 10-11 марта прогнозируют повышенную угрозу схода лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"10-11 марта в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в опубликованном сообщении.

При третьем уровне по европейской классификации лавины могут сойти на многих склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы.

При этом на некоторых склонах возможно схождение средних или крупных спонтанных лавин.

Как сообщала "Страна", в горах Франции при сходе лавины погиб отец с 11-летней дочерью. Гора была закрытой из-за высокой опасности схода снежных лавин.

Напомним, что в Карпатах с горы Плай сошла снежная лавина.