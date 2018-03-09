В Харькове из ночного клуба эвакуировали 1500 человек в связи с сообщением о минировании.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Около 03.05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице "23 Августа" в центральном Шевченковском районе города (Харьков - Прим.Ред.). На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1 700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не было обнаружено", - отметили в отделе.

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к ложному вызову.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", во Львове перед 8 марта "заминировали" сразу три бизнес-центра. Речь идет о бизнес-центрах на ул. Промышленной, 52, Героев УПА, 73 и Хмельницкого, 176.

Напомним, что в Киеве задержали молодого "минера" метро "Оболонь", ему грозит 6 лет тюрьмы.