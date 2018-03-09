Лучшие бомбардиры чемпионата Украины по футболу

Футболист Команда М П И Ср.
1. Факундо Феррейра Шахтёр 17 1 22 0,77
2. Марлос Шахтёр 12 2 21 0,57
3. Виктор Цыганков Динамо 9 0 18 0,50
4. Дьемерси Мбокани Динамо 8 0 16 0,50
5. Алексей Хобленко Черноморец 8 1 19 0,42
6. Юри Фрейтас Заря 7 0 17 0,41
7. Юрий Коломоец Ворскла 7 0 22 0,32
8. Сергей Старенький Александрия 6 0 17 0,35
9. Артем Громов Заря 6 0 17 0,35
10.Бернард Верес 6 0 18 0,33

М - мячи, П - пенальти, И - игры,  Ср. - среднее число голов за игру

Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу после окончания первого этапа турнира, который проходит по регламенту, опробованному годом ранее. 

Формат чемпионата Украины на нынешний сезон имеет следующий вид:

  • количество команд – 12;
  • количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;
  • общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.

Ранее "Страна" назвала десятку лучших бомбардиров по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017, а также турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!