Лучшие бомбардиры чемпионата Украины по футболу

Футболист Команда М П И Ср. 1. Факундо Феррейра Шахтёр 17 1 22 0,77 2. Марлос Шахтёр 12 2 21 0,57 3. Виктор Цыганков Динамо 9 0 18 0,50 4. Дьемерси Мбокани Динамо 8 0 16 0,50 5. Алексей Хобленко Черноморец 8 1 19 0,42 6. Юри Фрейтас Заря 7 0 17 0,41 7. Юрий Коломоец Ворскла 7 0 22 0,32 8. Сергей Старенький Александрия 6 0 17 0,35 9. Артем Громов Заря 6 0 17 0,35 10.Бернард Верес 6 0 18 0,33

М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру

Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу после окончания первого этапа турнира, который проходит по регламенту, опробованному годом ранее.

Формат чемпионата Украины на нынешний сезон имеет следующий вид:

количество команд – 12;

количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;

общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.

Ранее "Страна" назвала десятку лучших бомбардиров по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017, а также турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017