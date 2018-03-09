Лучшие бомбардиры чемпионата Украины по футболу 2017/2018 на старте второго этапа
Лучшие бомбардиры чемпионата Украины по футболу
|Футболист
|Команда
|М
|П
|И
|Ср.
|1. Факундо Феррейра
|Шахтёр
|17
|1
|22
|0,77
|2. Марлос
|Шахтёр
|12
|2
|21
|0,57
|3. Виктор Цыганков
|Динамо
|9
|0
|18
|0,50
|4. Дьемерси Мбокани
|Динамо
|8
|0
|16
|0,50
|5. Алексей Хобленко
|Черноморец
|8
|1
|19
|0,42
|6. Юри Фрейтас
|Заря
|7
|0
|17
|0,41
|7. Юрий Коломоец
|Ворскла
|7
|0
|22
|0,32
|8. Сергей Старенький
|Александрия
|6
|0
|17
|0,35
|9. Артем Громов
|Заря
|6
|0
|17
|0,35
|10.Бернард
|Верес
|6
|0
|18
|0,33
М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру
Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу после окончания первого этапа турнира, который проходит по регламенту, опробованному годом ранее.
Формат чемпионата Украины на нынешний сезон имеет следующий вид:
- количество команд – 12;
- количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;
- общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.
Ранее "Страна" назвала десятку лучших бомбардиров по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017, а также турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017
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