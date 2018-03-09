В Донецке прогремел взрыв, есть погибшие - СМИ
В пятницу днем 9 марта в Кировском районе Донецкая прогремел взрыв.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на сепаратистские СМИ.
По предварительной информации, в результате взрыва гранаты погибли мужчина и женщина. Официальных комментариев об инциденте на данный пока момент нет.
Как сообщают местные жители, взрыв произошел около 12:00 на улице Бахметьева.
Напомним, что 5 марта в центре Донецке возле спорткомплекса взорвался автомобиль, погиб один человек.
Как сообщала "Страна", 3 марта в жилом дворе в административной части Донецка произошёл взрыв. Взрыв произошел около автомобиля Volkswagen с российскими номерными знаками. Также сообщается, что в результате взрыва пострадал водитель, он был госпитализирован.
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