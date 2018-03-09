Фейковые новости распространяются в сети микроблогов Twitter на 70% быстрее, чем правдивые. Это выяснили ученые Массачусетского технологического института.

Об этом сообщает Reuters.

Исследователи проанализировали около 126 000 сообщений, которые ретвитили 3 миллиона пользователей Twitter в 2006-2007 годах. Информацию проверяли шесть независимых фактчекингових организаций, в частности Snopes и Politifact.

Оказалось, что все фейковые истории распространяются быстрее, чем правдивые. Особенно это касается сообщений о политике в сравнении с новостями о терактах, стихийных бедствиях, науке и финансы. При этом боты, которые разгоняют информацию в соцсетях были не более активны, чем реальные пользователи.

Исследователи отмечают, что хотя в фокусе их исследования был Twitter, с большой долей вероятности те же выводы можно применить к Facebook и другим медийным платформам.

Как сообщала "Страна", ранее фейковое видео ограбления от Facebook собрало 4 миллиона просмотров за два дня. Оно было создано в рамках борьбы против фейковых новостей. А также, как реклама шоу "Five Point".

Отметим, что также в соцсетях распространяют фейковый твит Гройсмана в поддержку российского коммуниста Грудинина.