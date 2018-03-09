Известный провластный блогер Мирослав Олешко, который известен своими постами в поддержку президента и других представителей украинской власти, сообщил о закрытой встрече блогеров с Петром Порошенко.

Об этом Олешко написал на своей странице в Facebook.

"Только что прошла закрытая встреча президента Украины с блогерами. Это была очень теплая беседа лидера страны с обычными людьми разных профессий. Обсудили актуальные вопросы и путь к нашей общей победе" - написал блогер.

Через некоторое время он удалил свой пост, однако затем снова восстановил.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее журналист Nick Feldman сообщил, что генпрокурор Юрий Луценко собрал блогеров (часть из них в соцсетях считается "порохоботами" - то есть лояльными к власти) в Генпрокуратуре, чтобы сообщить им об экстрадиции Михаила Саакашвили и других темах.

После Луценко блогеры пришли к министру юстиции Петренко и опять спросили о Михо.