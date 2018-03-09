"Донбасс" с победы стартовал в полуфинале плей-офф УХЛ. При этом второму звену действующих чемпионов удалось четыре раза поразить ворота МХК "Динамо". Поединок завершился со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Старт матча получился далеко не праздничным - уже на старте первого периода капитан и лидер харьковчан Владимир Чердак получил болезненную травму после столкновения с бортом. Тем не менее, лучший бомбардир УХЛ и лидер МХК "Динамо" смог вернуться на лед, однако не смог помешать дончанам открыть счет в середине периода - Виталий Лялька заметил рывок Виктора Захарова и своевременной передачей вывел своего капитана на ворота Владислава Гурко - на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Донбасса".

Старт второго периода получился гораздо ударнее - уже к шестой минуте подопечные Сергея Витера еще дважды пробили Гурко, и оба раза это сделала вторая пятерка: сначала Андрей Денискин остался без опеки на пятаке МХК "Динамо", а потом он же отличной передачей за спину помог Виктору Захарову оформить дубль.

Харьковчане не сдались и после трех пропущенных шайб – на экваторе второй двадцатиминутки Владимир Чердак после передачи Никиты Олейника выкатился на ворота Богдана Дьяченко и смог «распечатать» голкипера "Донбасса". На последний перерыв в матче команды, тем не менее, ушли с преимуществом дончан в три шайбы - уже спустя три минуты после гола Владимира Чердака Андрей Дениксин также оформил дубль, записав на счет второй пятерки дончан уже четвертую шайбу.

Заключительный отрезок встречи команды начали так, словно не было никакого перерыва - дончане продолжили обстрел ворот Гурко, однако динамовцам удалось успешно обороняться в течение семи минут - пока Иван Савченко после передач Сергея Кузьмика и Александра Костикова не продавил Богдана Поддубного и не поразил "девятку" ворот МХК "Динамо".

После этой шайбы обе команды несколько сбавили темп игры и, казалось, просто доигрывали матч, однако (вновь в середине периода) дончане забросили еще - Алексей Ворона и Андрей Григорьев показали отличную игру в пас и помогли Ярославу Свищеву забросить шестую шайбу в ворота Владислава Гурко.

Однако харьковчане и на этот раз показали, что не собираются сдаваться - за две минуты до конца матча Богдан Поддубный с передачи Никиты Олейника во второй раз огорчил Богдана Дьяченко. Эта шайба, впрочем, никак не повлияла на итоговый результат – "Донбасс" стартовал в полуфинале с уверенной победы.

Шайбы: 1:0 Захаров (Лялька, Денискин), 08:40. 2:0 Денискин (Лялька, Игнатенко), 21:16. 3:0 Захаров (Лялька, Денискин), 24:25. 3:1 Чердак (Олейник), 29:53. 4:1 Денискин (Игнатенко, Захаров). 31:48, 5:1 Савченко (Кузьмик, Костиков). 45:22, 6:1 Свищев (Григорьев, Ворона). 51:27, 6:2 Поддубный (Олейник, Максименко), 57:28.

Вратари: Дьяченко – Гурко

Счет серии: 1:0

Как сообщала "Страна", в чемпионате Украины по хоккею настало время первых матчей полуфиналов плей-офф. МХК "Динамо" в четвертьфинальных играх против новояворовцев с трудом смогло вырвать победу и всё-таки пробиться в полуфинал.

Напомним пары команд и календарь матчей в полуфиналах Украинской хоккейной лиги.