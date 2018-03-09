Ученые обнаружили останки предположительно принадлежащие первой женщине перелетевшей через Атлантический океан и бесследно пропавшей в 1937 году - Амелии Эрхарт.

Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на исследователя из университета Теннесси Ричарда Джанца.

По его мнению, человеческие останки, обнаруженные в 1940 году на острове Никумароро в тихоокеанском государстве Кирибати, скорее всего, принадлежали знаменитой американской летчице. Он сравнил измерения костей с данными Амелии Эрхарт и пришел к выводу, что метрики костей совпадают с параметрами летчицы на 99%.

Останки были обнаружены в 1940 году, но в 1941 специалисты решили, что это кости мужчины. Профессор Джанц уверен, что тогда эксперты пришли к неправильному выводу, поскольку в те времена судебная остеология была слабо развита.

При помощи современной компьютерной программы Fordisc, широко используемой сейчас в судебно-медицинской антропологии, исследователь сравнил измерения с известными данными о росте, весе и другими параметрами тела Эрхарт.

Самолет Амелии Эрхарт летел из Лаэ в Гонолулу и исчез в районе острова Никумароро.

Амелия Эрхарт была одним из самых известных в мире авиаторов. Ее самолет бесследно пропал в 1937 году, когда она пыталась облететь вокруг Земли.

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