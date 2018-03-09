Пятиклассник, которого нашли 8 марта повешенным в селе Одесской области, увлекался суицидальной игрой "Синий кит".

Об этом УНИАН сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

"Только что общался с учителями и директором школы. Они опросили всех друзей погибшего. Друзья рассказали о том, что Вовка (погибший мальчик. – Прим. Ред.) играл в игру "Синий кит", и примерно две недели назад рассказывал, что достиг уже высокого уровня и получает серьезные задания", – сказал Бойченко.

По словам подростков, мальчик также говорил им, что "должен повеситься". Дети отмечали, что ранее не придали значения словам потерпевшего, который характеризовался положительно и хорошо учился в школе.

В настоящее время полиция проверяет информацию об участии ребенка в суицидальной игре. По данным полицейских, родители погибшего также характеризуются положительно, а инцидент, который произошел между ребенком и матерью из-за грязной одежды, был незначительным.

Полиция начала расследование по факту гибели пятиклассника, обнаруженного 8 марта повешенным в селе Шевченково Килийского района. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Предварительная причина смерти – самоубийство.

Ранее "Страна" сообщала, что вступил в силу закон об уголовной ответственности за доведение до попытки самоубийства.

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