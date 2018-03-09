Финал И В Н П М О 1. Шахтёр 22 16 3 3 51-18 51 2. Динамо 22 13 6 3 42-20 45 3. Ворскла 22 11 4 7 28-22 37 4. Заря 22 8 9 5 38-28 33 5. Верес 22 7 11 4 26-17 32 6. Мариуполь 22 9 5 8 30-27 32 Вторая группа И В Н П М О 1. Олимпик 22 7 7 8 24-26 28 8. Александрия 22 4 11 7 19-23 23 9. Звезда 22 4 7 11 13-31 19 10.Карпаты 22 3 10 9 13-35 19 11.Черноморец 22 3 9 10 16-36 18 12.Сталь 22 3 6 13 15-32 15

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.

Матч ФК "Мариуполь" - "Динамо" не сыгран в определенные календарем сроки, потому "Динамо" засчитано техническое поражение 0:3, а "Мариуполю" - техническая победа 3:0 и три очка.

Схема розыгрыша Чемпионата Украины-2017/18:

Чемпионат проходит в два этапа;

I этап: 2 круга – 22 тура – 132 матча;

II этап: 2 круга – 10 туров – 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;

по итогам I этапа формируются две группы по 6 команд;

Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;

Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;

команда, занявшая 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;

команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 2-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

очки, добытые на I этапе Чемпионата, сохраняются.

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