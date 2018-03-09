Турнирная таблица и положение команд чемпионата Украины по футболу 2017/2018 на старте второго этапа
|Финал
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шахтёр
|22
|16
|3
|3
|51-18
|51
|2. Динамо
|22
|13
|6
|3
|42-20
|45
|3. Ворскла
|22
|11
|4
|7
|28-22
|37
|4. Заря
|22
|8
|9
|5
|38-28
|33
|5. Верес
|22
|7
|11
|4
|26-17
|32
|6. Мариуполь
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|Вторая группа
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Олимпик
|22
|7
|7
|8
|24-26
|28
|8. Александрия
|22
|4
|11
|7
|19-23
|23
|9. Звезда
|22
|4
|7
|11
|13-31
|19
|10.Карпаты
|22
|3
|10
|9
|13-35
|19
|11.Черноморец
|22
|3
|9
|10
|16-36
|18
|12.Сталь
|22
|3
|6
|13
|15-32
|15
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.
Матч ФК "Мариуполь" - "Динамо" не сыгран в определенные календарем сроки, потому "Динамо" засчитано техническое поражение 0:3, а "Мариуполю" - техническая победа 3:0 и три очка.
Схема розыгрыша Чемпионата Украины-2017/18:
- Чемпионат проходит в два этапа;
- I этап: 2 круга – 22 тура – 132 матча;
- II этап: 2 круга – 10 туров – 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;
- по итогам I этапа формируются две группы по 6 команд;
- Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;
- Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;
- команда, занявшая 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;
- команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 2-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
- команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
- очки, добытые на I этапе Чемпионата, сохраняются.
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