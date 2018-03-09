В четверг, 8 марта, завершились первые матчи 1/8 Лиги Европы. Киевское Динамо в драматичнейшем поединке добыло ничью в матче против Лацио. Наша команда смогла открыть счет во втором тайме. Виктор Цыганков роскошным ударом пяткой забил первый гол на 52 минуте матча.

После подачи Пиварича с левого фланга Артем Беседин скинул мяч во вратарскую площадку, и там Цыганков одним касанием обработал мяч, и не стал разворачиваться к воротам, а пяткой отправил его в сетку.

Но радовались киевляне недолго. Через две минуты хозяева сравняли счет, отличился Иммобиле, а на 62 минуте Фелипе Андерсон вышел один на один и вывел "орлов" вперед.

Счет сравнял Жуниор Мораес роскошным дальним ударом на 79 минуте матча. Судьба путевки в 1/4 Лиги Европы теперь будет решаться через неделю в Киеве. И преимущество теперь на стороне Динамо.

Все результаты первых матчей 1/8 Лиги Европы

Милан - Арсенал 0 - 2.

ЦСКА - Лион 0 - 1.

Атлетико - Локомотив 3 - 0.

Лацио - Динамо 2 - 2.

Боруссия Дортмунд - Ред Булл 1 - 2.

Спортинг - Виктория Пльзень 2 - 0.

Марсель - Атлетик 3 - 1.

РБ Лейпциг - Зенит 2 - 1.

Ранее "Страна" сообщала, что главный тренер Лацио рассказал о потерях римлян перед игрой с Динамо в Лиге Европы.