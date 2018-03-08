На 79-й минуте матча Лацио - Динамо в Риме нападающий киевлян Жуниор Мораес забил второй для Динамо, но на этот раз - ответный мяч соперникам.

Он получил мяч, развернулся, а затем мощно и точно пробил в дальнюю "девятку" ворот римлян.

На текущий момент счет в первом матче 1\8 финала Лиги Европы 2:2.

"Страна" ведет онлайн-репортаж игры.

Напомним, что вечером в воскресенье в Киеве могут закрыть три станции метро из-за футбола. Речь идет о "Дворце спорта", "Олимпийской" и "Площади Льва Толстого".

В воскресенье, 11 марта на киевском НСК "Олимпийский" сыграют Динамо (Киев) и Верес (Ровно). Начало игры в 19:30.