Задержание переговорщика Владимира Рубана в Донбассе получило новое подтверждение - на этот раз официальное.

В комментариях на Facebook под постом, где обсуждалось задержание, генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что переговорщик таки был задержан.

Позже о том же написал другой топ-чиновник.

"На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал у себя в Facebook замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

Тука озвучил информацию, о которой ранее заявляли волонтеры - что Рубана задержали с целым арсеналом оружия, которое он перевозил на территорию Украины.

Позже Тука дописал в свой пост, что официального подтверждения еще не получил.

Ранее "Страна" сообщала о задержании в Донбассе Владимира Рубана - известного переговорщика с сепаратистами.

По нашим данным, сейчас Рубан находится в Мариупольском СИЗО.

Осенью СБУ задерживала сына Рубана.