Луценко подтвердил задержание переговорщика Рубана в Донбассе
Задержание переговорщика Владимира Рубана в Донбассе получило новое подтверждение - на этот раз официальное.
В комментариях на Facebook под постом, где обсуждалось задержание, генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что переговорщик таки был задержан.
Позже о том же написал другой топ-чиновник.
"На КПВВ задержали Рубана. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели", - написал у себя в Facebook замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.
Тука озвучил информацию, о которой ранее заявляли волонтеры - что Рубана задержали с целым арсеналом оружия, которое он перевозил на территорию Украины.
Позже Тука дописал в свой пост, что официального подтверждения еще не получил.
Ранее "Страна" сообщала о задержании в Донбассе Владимира Рубана - известного переговорщика с сепаратистами.
По нашим данным, сейчас Рубан находится в Мариупольском СИЗО.
Осенью СБУ задерживала сына Рубана.