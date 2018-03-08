На 51-й минуте матча 1\8 финала Лиги Европы в Риме киевское Динамо открыло счет. Гол в ворота римского Лацио забил Виктор Цыганков.

Он отличился после скидки Беседина, с метра точно пробив пяткой.

Однако в ответной атаке римляне забили. Андерсон отдал между двумя защитниками на Иммобиле, который обыграл вратаря Динамо.

А позже подоспел второй гол от Лацио. Ошибка в центре поля, потеря мяча и Андерсон убежал один на один, и спокойно отправил мяч в сетку.

"Страна" ведет онлайн-репортаж еврокубковой игры.

Отметим, что капитан Ромы может пропустить решающий матч Лиги чемпионов с Шахтером из-за травмы. Из-за повреждения также под вопросом участие Де Росси в ближайшем матче 28-го тура чемпионата Италии против Торино, который состоится 9 марта.