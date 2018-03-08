Президент Польши Анджей Дуда извинился перед евреями, которые пострадали от преследований в 1968 году. Он подчеркнул, что "свободная и независимая сегодняшняя Польша… не несет ответственности за произошедшее и не должна извиняться", но все же попросил прощения за Польшу и поляков.

Об этом сообщает Times of Israel.

Такое заявление Дуда сделал на церемонии, посвященной 50-летию масштабных студенческих протестов против польского коммунистического правительства.

После стачки в Польше была развернута кампания против евреев. Они были объявлены "пятой колонной", из-за чего были вынуждали покинуть Польшу.

По имеющимся данным, тогда из Польши бежали около 13 000 евреев.

Как сообщала "Страна", в Белом доме запретили двусторонние контакты с Польшей из-за скандального закона о нацпамяти.

По данным журналистов, после подписания закона об Институте Нацпамяти посол Польши в США встретился с рядом американских чиновников, один из которых сообщил о неприемлемости данного закона для Вашингтона.

Напомним, что Европарламент поддержал введение санкций против Польши из-за польской судебной реформы.