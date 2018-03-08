Дональд Трамп своим указом ввел заградительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%). Они начнут работать через две недели, сообщает Financial Times.

Протекционистские меры не будут распространяться на Канаду и Мексику - они являются странами, от которых зависит национальная безопасность США. То есть, тарифы будут смягчены в сравнении с первым вариантом их введения, предложенным американским министерством торговли.

Для вступления этих мер в силу не нужно одобрение Конгресса США, пишет "Немецкая волна".

Ранее "Страна" сообщала, что ЕС, Канада и ряд других стран пообещали ответ на пошлины США. Европа заявила, что ограничит американских товаров на 3 миллиарда долларов. Трамп в ответ пообещал установить пошлину на европейские автомобили.

"Страна" разбиралась в том, как может начаться торговая война между ЕС и США - и как она коснется Украины.