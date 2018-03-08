В 2018 году планируется презентация нового iPad Pro. По прогнозам аналитиков, устройство будет продаваться по $259. Об этом сообщает gagadget со ссылкой на отраслевые СМИ.

Маркетологи Apple хотят выиграть ценовую конкуренцию в частном секторе и сфере образования, где планшеты рассматриваются как рабочие инструменты, а не дорогие цифровые игрушки.

Новый iPad Pro с экраном размером 9,7 дюйма, как ожидается, получит дизайн iPhone X и еще несколько полезных "фишек" нынешнего флагмана — камеру TrueDepth и технологию распознавания лица Face ID.

Скорее всего, планшет анонсируют либо на июньской выставке WWDC 2018. Также его презентация возможна в сентябре, когда Apple покажет новое поколение смартфонов.

В 2018 году выйдут iPhone с жидкокристаллическим дисплеем размером 6,1 дюйма и ценником от $649 до $749 и MacBook Air - по цене от $799 до $899.

Как сообщала "Страна", в Киеве ищут женщин, которые украли MacBook Pro "за чашкой кофе". Пострадавшая работала на макбуке и отлучилась к бармену, чтобы рассчитаться.

Также мы писали о том, на что жалуются владельцы iPhone после выхода iOS 11.