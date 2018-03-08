В четверг, 8 марта в селе Шевченково Одесской области школьник из 5-го класса совершил суицид.

По предварительным данным, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть, а к обеду вернулся домой чем-то испачканным.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

Мать мальчика поругала его за неопрятный внешний вид и ушла на работу. Вернувшись вечером домой, она обнаружила сына повешенным.

По данному факту полицией открыто уголовное производство. Проводится проверка. Односельчане характеризуют семью, в которой произошло горе, как благополучную.

Как сообщала "Страна", правила зачисления в школы хотят кардинально поменять. Главное нововведение – детей предлагают принимать в школы не по уму, а по прописке. Для многих семей, которые переехали жить в другой город, но не получили там регистрацию, может стать проблемой пристроить ребенка хоть в какую-то школу.

Напомним, что в Украине бушет грипп. 3 человека умерли, эпидпорог превышен на треть.